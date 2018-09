Spurs kunde inte stoppa obesegrat Liverpool

Liverpool tog fyra raka segrar innan landslagsuppehållet och visade direkt efter landslagsuppehållet att de ville ha en femte när de satte full fart från avspark i bortamötet mot Tottenham i Premier League. Men även om både Roberto Firmino och Mohamed Salah hade fina chanser så dröjde ledningsmålet. Det skulle dock komma till slut, i slutet av den första halvleken, när Georginio Wijnaldum utnyttjade en målvaktsretur från Tottenhams reservmålvakt Michel Vorm till 1-0.

Just Vorm hade ingen rolig dag på jobbet när han ersatte en skadad Hugo Lloris mellan stolparna. I inledningen av den andra halvleken skulle han åter ha otur med en retur. Ett inspel från Saido Mane gick via Vorms fingrar vidare till en helt fri Roberto Firmino, som enkelt kunde peta in 2-0.

Även om Tottenham tog över spelbilden något i takt med att den andra halvleken tickade på så var det först på övertid de kunde svara i målprotokollet - genom Erik Lamela efter en hörna.

Men mer än en reducering blev det aldrig, och därmed inkasserade Londonlaget sin andra raka förlust i ligaspelet efter att ha förlorat mot Watford innan landslagsuppehållet.

Liverpool å andra sidan är fläckfritt efter fem Premier League-omgångar. Fem raka segrar, 11-1 i målskillnad, och serieledning med en match mer spelad än konkurrenterna.