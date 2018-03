Stenson slutade fyra

Henrik Stenson var i segerläge men slutade till sist fyra.

Vann USA-tourtävlingen i golf på Bay Hill-banan utanför Orlando gjorde den flerfaldige majorvinnaren Rory McIlroy från Nordirland.

Det var hans första seger på USA-touren sedan 2016.

McIlroy gjorde åtta birdies på slutrundan och gick totalt på 18 under par, medan Stenson tappade under sista dagen med två bogeys och tre birdies. Svensken slutade på totalt 13 under par.

I strålkastarljuset var dock den tidigare världsettan Tiger Woods som på allvar nu gjort comeback, och som jagade täten. Han slutade på delad femteplats, tio under par.