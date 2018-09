Stenson: "Tiger är den siste att räkna ut"

Henrik Stenson, Sveriges meste Ryder Cup-spelare genom tiderna, medverkar i år för femte gången i mötet mellan Europa och USA. Men det är första gången sedan debuten 2006 som Tiger Woods finns med som spelare i motståndarlaget.

– Det är klart att det höjer fokuset och intresset ännu mer. För att han skulle vinna tävlingar igen krävdes det att fysiken fanns där och att ryggen inte pajade igen. So far, so good, säger Stenson om Tiger Woods smått osannolika comeback till den stora golfscenen.

"Inte vikt ner mig"

Och den 42-årige svensken har inget emot om han ställs mot den drygt tre månader äldre amerikanen på Le Golf National senare i veckan.

– Jag vet inte om det är en lätt utmaning i nuläget, men skulle vi råka på Tiger är det bara att gilla utmaningen. Han vet att jag inte har vikt ner mig tidigare, så jag tror att jag har lite respekt tillbaka för tidigare gånger vi har spelat ihop. Bland annat på East Lake när jag vann (Fedex Cup 2013), då spelade vi ihop under förstarundan på finalen där, säger Stenson.

Sänkte för eagle

Annars möter Stenson gärna Jordan Spieth, precis som i Ryder Cup-singeln på amerikansk mark för två år sedan.

– Spieth har jag inte riktigt förlåtit för Fedex Cup 2015 (när Spieth vann och Stenson blev tvåa). Jag tar gärna honom en gång till. Dessutom sade han att han inte gillar att spela med mig när jag slog honom på Hazeltine, säger Stenson efter en lång träningsdag på den spektakulära banan utanför Paris.

Han var måttligt nöjd med sitt eget spel under tisdagens inspelsvarv, där parhästen Justin Rose föga förvånande gick i samma boll. Stenson briljerade åtminstone på hål 15, där inspelet från sisådär 140 meter gick rakt i hål för en eagle.

– Ja, den hittade rätt i alla fall.