Succén fortsätter för Grant i US Open

Den svenska amatören Linn Grant fortsätter att spela jämnt med världseliten i US Open.

18-åringen följde upp sin inledande succérunda på tre slag under par med att gå runt på 72 slag och par efter två birdies och två bogeys.

På totalt tre slag under par efter halva majorn är hon sju slag bakom den just nu överlägsna ledaren Sarah Jane Smith från Australien, men fortsatt med ett sensationellt slagläge. Även svenska Madelene Sagström är bra med efter två rundor på totalt två slag under par. Flera stora namn går ut senare under fredagskvällen.