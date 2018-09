Sundsvall firade 115 med seger: "Gött"

Idrottsföreningen Gif Sundsvall fyller 115 år den här säsongen. Och i hemmamötet med Sirius firade man det med att bjuda in över 1 000 ungdomar och före detta spelare i klubben. Bland annat tågade den här säsongens stora succéman i fotbollsallsvenskan Linus Hallenius in med Gif Sundsvalls tidigare meste målskytt i allsvenskan Cain Dotson, som Hallenius passerade just den här säsongen.

Sedan fortsatte också festen på planen. Och Hallenius skulle, föga överraskande, spela en huvudroll.

"Viss frustration"

Efter en mållös första halvlek, där hemmalaget tidigt åkte på ett tungt avbräck när mittbacken David Myrestam fick utgå efter tio minuter,

– Det var viss frustration i halvlek inte minst från mig själv. Det var många som kände att vi inte riktigt var där samtidigt som vi kanske gick in med förväntningarna att det skulle bli enklar än vad det var, säger Linus Hallenius till C More.

Sedan blev det ordentlig islossning i andra.

Först gav Maic Sema 115-åringen ledningen och sedan serverade han, med vacker djupledsboll, Hallenius som satte 2-0.

Hallenius var långtifrån mätt. Det skulle komma mer från skyttekungen.

Ingen nåd

Carlos Gracia smet först emellan med 3-0. Sedan visade Hallenius ingen nåd när han pressade sig fram genom Sirius-försvaret och sköt in mål nummer 13 för säsongen på tilläggstid.

– Jag har fått höra från William (Eskelinen, Sundsvalls målvakt) länge nu att jag har utvecklats på avslutsdelen och de där två målen var bra i dag, säger han.

Bottentippade Sundsvall, som tog en tung skalp i deras senaste match när man slog Östersund borta med 2-1, fortsätter nu att gå fram som en slåttermaskin i allsvenskan.

Segern tar Sundsvall upp på 32 poäng och de kliver också upp som ny ligasexa. Sirius ligger med tio omgångar kvar att spela på 17 poäng och en 13:e plats.