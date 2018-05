Tatueringen som skapar ännu en Sterlingstorm

När Manchester City-mittfältaren Raheem Sterling var två år gammal sköts hans far till döds i Jamaica, vilket fick till följd att han som femåring flyttade till sin ensamstående mor i London.

Över 20 år senare, på en träning med landslaget inför avresan till fotbolls-VM, syntes en silhuett av ett gevär på Sterlings högra vad. Tatueringen var ännu inte klar, men symboliken fanns redan där.

"När min pappa sköts till döds lovade jag mig själv att aldrig röra ett vapen i mitt liv. Jag skjuter med min högerfot, så den har en djupare mening", beskriver Sterling budskapet på Instagram.

Har kallats "råtta"

Förklaringen kom efter att hans tatuering väckt protester.

– Tatueringen är vidrig. Raheem ska skämmas. Det är oacceptabelt, säger Lucy Cope, grundaren för kampanjgruppen Mothers Against Guns, till brittiska tabloidtidningen "The Sun".

Hon kräver att Sterling plockas bort från VM-truppen om han inte gör något åt tatueringen.

Brittiska fotbollsförbundet (FA) stöttar Sterling när man i ett uttalande skriver att: "Vi står alla bakom Raheem Sterling och accepterar den ärliga och känslofyllda förklaring han gav via Instagram".

Hela debatten har egentligen sin grund i att The Sun på sin förstasida publicerat en bild på Sterling med texten "Raheem skjuter sig själv i foten". Det är den senaste i en rad Sterlingkritiska förstasidor och rubriker som de brittiska tabloiderna publicerat sedan hans genombrott som tonårig supertalang. Ord som "råtta", "idiot", "girig" och "obscen" har alla använts i rubriker.

"Kan aldrig vinna"

När han har åkt budgetflyg eller handlat billiga kläder så har han kallats snål av Daily Star. När han i stället har köpt dyra fordon så har den sammanlagda kostnaden räknats ihop i en artikel i The Sun.

"Det här är sjukt, lämna honom i fred", skriver den före detta engelska landsmannen Gary Lineker på Twitter angående The Sun och de andra tabloidernas behandling av spelaren.

Vad är det då som ligger bakom?

Medan hans karriär på fotbollsplanen har gått spikrakt uppåt sedan debuten i Liverpools A-lag som 17-åring, har hans väg varit desto krokigare utanför. Han fick en dotter som 18-åring och har varit misstänkt, men friades, i två separata misshandelsfall året därpå. Hans övergång till Manchester City för 44 miljoner pund, motsvarande över en halv miljard svenska kronor, upprörde också många med Liverpoolsympatier. 2017 var han offer för ett rasistiskt och våldsamt påhopp från en 29-årig man utanför Citys träningsanläggning.

"Ses som sårbar"

Och på planen är hans tekniska, snabba spelstil något som sällan skådas hos den mer "traditionella" brittiska elitfotbollsspelaren.

– Huruvida han har blivit målet för detta i och med sitt ursprung är väldigt svårt att bevisa, säger Herman Ouseley från antirasismorganisationen Kick it Out, till The Evening Standard.

– Men jag tror också att Raheem har varit målet för negativ publicitet på grund av att de som har siktat in sig på honom ser honom som sårbar.