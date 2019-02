Timrå vinnare igen efter elva raka förluster

24 januari. Det var senast nykomlingen Timrå vann i SHL, och efter 1-3 hemma mot Linköping i tisdags - elfte förlusten i rad - blev det klart att klubben precis som förra året måste kvalspela om en SHL-plats. Då var det som allsvensk uppstickare - nu handlar det om att klara sig kvar.

Därför kom Timrå till bortamötet med Rögle med två tydliga mål för de avslutande sju grundseriematcherna: att hitta tillbaka till det spel laget visat upp tidigare under säsongen - och främst att vinna matcher.

Det gick det alldeles lysande med.

– Vi ska få med en bra känsla och vinna så många matcher som möjligt i rad. Man brukar säga att det är det viktigaste inför playoff, att ha en bra känsla och komma in med bra energi, sade Vilmos Galla till C More efter 5-2-segern.

Kolppanens bjudningar

Inledningsvis var det emellertid inte mycket som talade för att Timrå skulle få varken seger eller energi med sig hem från Skåne. Men målvakten Victor Brattström stod på huvudet och räddade allt när hemmalaget inledde piggt.

Det gjorde inte hans målvaktskollega i Rögle.

Ville Kolppanen fick chansen för tredje matchen i rad i Rögle. Men redan efter 13.55 hade finländaren spelat färdigt, sedan han bjudit på två mål och Timrå ledde med 3-1. Inte minst Gallos 3-1-mål var en gåva från Kolppanen, som missade en rensning bakom egen kasse och i stället gav Gallo öppet mål. Därefter lämnade Kolppanen isen och ersattes av Justin Pogge.

Rögle, som jagar klubbens blott andra slutspel - det första var 1994 - genom tiderna, misslyckades kapitalt med att visa varför det skiljde 31 poäng lagen emellan i tabellen före matchen. Visst, Linus Sandin reducerade i slutet av den andra perioden. Men på det stora hela gick inte mycket Ängelholmslagets väg.

"Nu ska vi uppåt"

Timrå spelade klokt och med drygt fem minuter kvar att spela satte Vilmos Gallo det definitivt avgörande 4-2.

– Vi har haft det otroligt tungt ett tag, men äntligen kom den (segern) - nu ska vi uppåt, sade Gallo.

– Vi har jobbat riktigt hårt, men det har varit mycket motvind, mycket studsar mot oss. I dag kunde vi äntligen sätta dit några mål och hålla rätt tätt bakåt.

Rögle halkade ned till nionde plats i tabellen, men har ändå fem poäng ned till Brynäs närmast utanför slutspel med sex omgångar kvar.