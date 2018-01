Tränare avstängd efter Nassar-skandalen

John Geddert, landslagstränare i gymnastik under OS 2012 i London, stängs av i väntan på utredning av USA:s gymnastikförbund. Det sker i svallvågorna av de övergrepp som den tidigare landslagsläkaren Larry Nassar anklagats för på över hundra kvinnliga gymnaster under de 30 år han arbetat med förbundet. Några av offren var så unga som tio år.

Geddert granskas under lupp efter att under lång tid haft ett nära samarbete med Nassar. Han driver exempelvis två gym där Nassar har varit anställd. Även tre framträdande personer i USA:s gymnastikförbunds styrelse fick under måndagen avgå efter påtryckningar.

Larry Nassar dömdes i december till 60 års fängelse för innehav av barnpornografi och kvinnliga gymnaster har alltså trätt fram och vittnat om övergrepp under hans tid som landslagsläkare. Bland annat har den amerikanska gymnastikstjärnan Simone Biles öppet berättat att hon utnyttjats sexuellt av Nassar.