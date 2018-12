Tränareffekten kom direkt - och blev total

Det har hänt en hel del i Örebro som gått tungt i SHL. På tisdagen sparkades huvudtränaren Niklas Sundblad och assisterande Petri Liimatainen. I stället har den assisterande tränaren Niklas Eriksson tagit över huvudansvaret. Vid sin sida har Eriksson fått klubbikonen Henrik Löwdahl som flyttats upp från J18 och dubble OS-guldmedaljören Jörgen Jönsson.

Succé direkt

Och den nya tränartrion som på torsdagskvällen gjorde premiär i båset såg direkt till att det blev fullständig succé när Örebro krossade Frölunda och tog första trepoängaren sedan vinsten hemma mot HV71 den 1 november.

Efter en kvart gjorde centern Rodrigo Abols första målet när hans skott letade sig in mellan benen på gästernas målvakt Johan Gustafsson.

Frölundas tränare Roger Rönnberg var märkbart frustrerad redan efter första perioden när han blev intervjuad av C More.

– Fantastiskt dåligt. Det lägsta tempot vi spelat i år, sade han.

Och inte skulle Rönnberg bli nöjdare i andra då Örebro exploderade.

Örebro öste på

Ganska omgående ökade veteranen Marcus Weinstock på hemmaledningen när han tryckte in 2-0 i öppen bur efter att Frölunda drällt med pucken i egen zon. Extra skönt för Weinstock som varit avstängd i fem matcher efter en ful tackling på Rögles Ted Brithén. Men strax därefter reducerade Frölundaforwarden Pathrik Westerholm distinkt i powerplay. Efter knappt halva matchen ökade Nick Ebert på Örebros ledning när han satte in 3-1 i spel fem mot fyra. Ganska omgående därefter tryckte Jere Sallinen in 4-1 mellan benen på målvakten Johan Gustafsson.

Innan andra periodpausen ordande också Tom Wandell femettan - ett riktigt drömmål då han med en lång backhanddragning gick runt Frölundakeepern och lade in pucken i målet.

– Det var en indianare från deras gubbe. Jag tänkte åka och byta men fick istället pucken direkt på klubban, jätteskönt mål att göra, sade Tom Wandell till C More efter andra perioden.

– Givetvis känns det bra, vi får verkligen utdelning på våra chanser.

Det fick Marcus Weinstock på nytt knappt fem minuter in i tredje perioden då han satte 6-1 förbi olycklige Johan Gustafsson i Frölundas bur. 7-1 satte till sist poängkungen Aaron Palushaj och amerikanen gjorde därmed sin tredje poäng i matchen.