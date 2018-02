Bahoui målskytt i återkomsten

Men det var ett annat nyförvärv som inledde målskyttet i 2-1-segern mot Uddevallalaget Oddevold. Norrmannen Tarik Elyounoussi tryckte in ledningen efter en hörna nio minuter in i matchen. Sedan skulle Grasshopperlånet Bahoui presentera sig i målprotokollet. 25 minuter in i sin första tävlingsmatch sedan återkomsten satte han 2-0 kyligt via ribban.

– Det var inte så enkelt. Jag hade lite tur, faktiskt. Det är skönt att vara tillbaka på planen, det var ett tag sedan, i november någon gång. Allt sitter inte på plats, men det var skönt att få in en boll i alla fall, säger han enligt TV4:s Fotbollskanalen.

Oddevold reducerade strax innan halvtid men det blev inga fler mål. Det här var AIK:s andra raka seger i cupen och leder nu grupp 2 på sex poäng. I den andra matchen i gruppen mellan Halmstad och Syrianska vann hallänningarna med förkrossande 5-0.

Norrköping pressades

Division 1-laget Tvååker var på väg mot en rejäl skräll i Svenska cupen när IFK Norrköping kom på besök.

Men Norrköping vände och vann med 3-2 till slut.

Hemmalaget Tvååker gick överraskande till halvtidsvila med 2-0 mot det allsvenska topplaget Norrköping.

Då satte Norrköping in en högre växel. Nyförvärvet Simon Thern kvitterade till 2-2 med kvarten kvar genom ett distinkt skott i nättaket. Med en minut kvar till fulltid satte den isländska mittbacken Jon Gudni Fjoluson 3-2.

Segern var viktig för "Pekings" fortsatta existens i cupspelet. Nu går de upp i toppen av grupp 6 på fyra poäng med en match kvar att spela. Närmast bakom jagar Örebro på tre poäng. De allsvenska lagen möts i den sista avgörande gruppspelsmatchen.

Örebro var på väg mot en förlust hemma mot Helsingborg. Men Kennedy Igboananike räddade ÖSK med att göra mål i den fjärde övertidsminuten och fixade ett poäng i 1-1-mötet.

Gunnarsson fixade segern

Djurgårdens segertåg fortsätter cupspelet. I första gruppspelsmatchen krossade Stockholmslaget Degerfors hemma på Tele 2 Arena med hela 6-0. Segersiffrorna blev inte lika stora när man tog den nätta resan upp till Täby och Vikingavallen för match mot IK Frej. Niklas Gunnarsson gjorde matchens enda mål när en kvart återstod av matchen.

Kevin Walker serverade en frispark som den norske försvararen höll sig framme på och stötte in.

Nu leder Djurgården sin grupp på sex inspelade poäng. Sista gruppspelsmatchen spelar de mot ex-allsvenska Jönköpings Södra.

Blåvitt kryssade

IFK Göteborg fick bara med sig ett kryss hemma mot superettanlaget Öster. Simon Helg inledde målskyttet med att skicka in ledningen med ett skott i krysset. Men Mikkel Diskerud slog in 1-1 efter att ha hållit sig framme på en retur dryga 20 minuter in i den andra halvleken.

Gif Sundsvall tog också sin andra raka seger i cupen efter 2-1 hemma mot IFK Värnamo.