Wilder behåller tungviktstiteln

En av domarna höll Wilder som segrare med poängen 115-111, en gav segern till Fury 114-110, och den tredje tyckte att fajten slutat 113-113, rapporterar Reuters. Det oavgjorda resultatet innebär att den regerande mästaren behåller sitt tungviktsbälte.

Det blev många missar från Wilders sida under de första ronderna medan Fury jobbade hårt med att trötta ut honom.

Tolv ronder

Utmanaren hade kontrollen under stora delar av de tolv ronderna men Wilder fick ändå in flera rejäla träffar på sin motståndare, som for i golvet, men tog sig upp igen.

Både amerikanske WBC-mästaren Wilder och britten Fury var tidigare obesegrade som proffs, Wilder med 40 segrar och Fury med 27.

33-årige "Bronze Bomber" Wilder inledde sin karriär som amatörboxare 2005 och vann OS-brons i Peking 2008. Senare samma år blev han proffs och 2015 vann han WBC-bältet i tungvikt.

Zlatan i publiken

30-årige "Gypsy King" Fury är född i England och kommer från en boxarfamilj. Han representerade både England och Irland under sin amatörkarriär och blev proffs 2008.

Fury gav upp de världsmästartitlar han hade 2016 efter att ha gått ut med att han självmedicinerat med alkohol och kokain för att hantera sin depression. Han fråntogs även sin boxningslicens under en utredning om dopning och medicinering. Han har under 2018 kommit tillbaka till ringen och har hunnit vinna två matcher.

Han tog hem segern inför 18 000 åskådare, bland dem Zlatan Ibrahimovic, uppger The Telegraph.