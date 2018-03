Armén kallas in i brittiskt snöoväder

Den brittiska armén har kallats in för att undsätta bilister som fastnat i snöovädret som svept in över landet, rapporterar The Independent.

Armén sattes in för att hjälpa dem som utsatts längs med vägar i grevskapen Hampshire och Somerset sydväst om London. Även kring Manchester i nordvästra England tillbringade hundratals personer natten i sina bilar.

Snön och kylan väntas fortsätta kommande vecka, med risk för strömavbrott och skador på byggnader.

Det är stormen Emma som just nu möter "Odjuret från östern" (The Beast from the East), som kylan som sveper in från Sibirien kallas.

Uppemot 50 000 britter har också fastnat utomlands eftersom deras flyg hem har ställts in. Värst drabbad är storflygplatsen Heathrow i London.