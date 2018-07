Avancerade kärnvapenplaner i stulna dokument

En natt i slutet av januari bröt sig israeliska Mossadagenter in i en lagerbyggnad i Teheran för att finna bevis för att Iran ljugit om sina kärnvapenambitioner.

Exakt sex timmar och 29 minuter hade de på sig för att koppla bort larm, forcera två dörrar, bryta sig in i ett dussintal kassaskåp och lämna staden, skriver The New York Times. När de iranska vakterna anlände klockan sju på morgonen hade agenterna hunnit fly mot gränsen med omkring 50 000 dokument och 163 cd-skivor med bilder, ritningar och planer.

Hemliga planer

Materialet, som bland annat The New York Times har fått ta del av, bekräftar vad inspektörer från FN:s atomenergiorgan IAEA hade misstänkt, nämligen att Iran tidigare systematiskt samlat ihop allt vad som behövdes för att tillverka kärnvapen. De flesta av dokumenten är mer än 15 år gamla och en stor del av arbetet stoppades 2003. Men interna anteckningar visar att forskare som deltog i projektet hade planer på att fortsätta arbetet i hemlighet, i redan befintliga militära forskningsprogram.

De stulna dokumenten tyder däremot inte på att Iran har brutit mot det kärnenergiavtal som landet slöt med USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Ryssland och Kina 2015.

Hoppade av avtalet

Materialet presenterades i slutet av april av den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu för USA:s president Donald Trump. Bara några dagar senare drog sig USA ur kärnenergiavtalet med Iran.

Medlemmar i den tidigare presidenten Barack Obamas administration, som förhandlade fram avtalet, säger att dokumenten bekräftar de misstankar som då fanns om Irans kärnvapenkapacitet. Det var också därför som avtalet slöts, för att beröva Iran det kärnbränsle som de behövde för att göra verklighet av kärnvapenplanerna.