Trump: Bannon har tappat förståndet

Journalisten och författaren Michael Wolff har i den kommande boken "Fire and fury: Inside the Trump White house" lyft på förlåten till kriser och interna strider i Vita huset under Donald Trumps första år. Boken bygger på över 200 intervjuer med Trump själv, hans närmaste krets och andra personer i administrationen.

Steve Bannon, som i augusti fick sparken från jobbet som Trumps chefsstrateg, är skarpt kritisk till mötet i Trump Tower under valrörelsen i juni 2016, enligt tidningen The Guardian, som läst boken. Mötet är centralt i de pågående utredningarna om eventuell rysk inblandning i den amerikanska valrörelsen.

Borde ringt FBI

På mötet deltog både Trumps son Donald Trump junior och svärsonen Jared Kushner. De träffade bland andra den ryska advokaten Natalja Veselnitskaja, som sagt sig sitta på upplysningar som skulle kunna skada Trumps motståndare Hillary Clinton.

"Även om man inte tycker att det var förräderi, eller opatriotiskt, eller skitdåligt, och jag råkar tycka att det var allt detta, så borde du ha ringt FBI med en gång", säger Bannon till Wolff.

"Knäcks som ägg"

Bannon kritiserar också att mötet hölls utan närvaro av amerikanska advokater, och att det hölls i Trump Tower, där Donald Trumps kampanjhögkvarter låg. Enligt Huffington Post ska Bannon även ha antytt att Donald Trump senior också ska ha träffat ryssarna.

Chansen att Donald junior inte tog med dem upp till pappans kontor på 26:e våningen "är lika med noll", ska Bannon ha sagt.

Bannon tror också att den särskilde utredaren Robert Muellers granskning av kopplingar till Ryssland under valrörelsen till stor del kommer att fokusera på penningtvätt. Han spår också att: "De kommer att knäcka Don Junior som ett ägg, i nationell tv."

"Förlorat förståndet"

President Trump rasar efter publiceringarna mot Bannon.

"Steve Bannon har inget att göra med mig eller mitt presidentskap. När han fick sparken förlorade han inte bara sitt jobb, han förlorade förståndet", skriver Trump i ett uttalande, enligt Reuters.

Trump säger också att Bannon försöker ge intrycket att han hade inflytande i Vita huset. I själva verket träffades de två sällan på tu man hand, enligt presidenten, som också anklagar sin tidigare chefsstrateg för att ha läckt falska uppgifter till medierna under sin tid i Vita huset.