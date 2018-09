Cooks legendariska skepp nära att hittas

Efter flera decennier av sökande efter upptäcktsresande James Cooks skepp har forskarna kunnat begränsa antalet möjliga vrakplatser till högst två, rapporterar CNN.

Den mest troliga platsen är ett område strax utanför den lilla ön Goat Island vid staden Newport på den amerikanska östkusten, norr om New York. Det skriver marinarkeologerna i ett uttalande där de meddelar att de inom kort kommer att gå ut med fler detaljer och en 3D-modell över vrakplatsen.

I början av nästa år hoppas de kunna påbörja en närmare undersökning av vraket.

Snöpligt slut

Endeavour är mest känd för sin odyssé i Stilla havet 1768-1771, då kapten Cook som första europé kartlade Australiens östkust och seglade runt Nya Zeeland. Det mytomspunna skeppet kom dock att sluta sina dagar som ett trupptransportfartyg under namnet Lord Sandwich.

Efter att ha skeppat brittiska soldater till Rhode Island under amerikanska frihetskriget användes det under en tid som fängelse för revoltörerna. När sedan Frankrike gick in på George Washingtons sida beordrade britterna att Endeavour och 12 andra transportfartyg skulle sänkas för att lägga sig som en skyddsvall under vattnet.

Blodiga följder

I början av 1990-talet hittade Kathy Abbass, chef för Rhode Islands marinarkeologiska projekt (Rimap), register över fartygen och kunde därmed påbörja arbetet med att vaska fram vid vilken av de 13 vrakplatserna som Endeavour kan tänkas ligga.

Om det visar sig att Rimap ringat in rätt plats lär fyndet följas av komplicerade diplomatiska turer om vilket land som får rätt att ställa ut vrakdelarna. Australien, Nya Zeeland, USA och Storbritannien kan alla hävda att skeppet spelat en framträdande roll i deras historia.

Samtidigt som man i år firar 250 år sedan Cook inledde sin historiska upptäcktsfärd pågår en omvärdering av hans eftermäle i Australien. Den brittiska kolonisering som följde på Cooks ankomst innebar en katastrof för urinvånarna som utsattes för fördrivning och massmord av de europeiska nybyggarna.