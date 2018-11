Därför brinner det så ofta i Kalifornien

1. Klimatförändringarna

Kalifornien ligger i en subtropisk högtryckszon och under sommaren faller i princip inget regn alls. Den periodiska torkan gör att delstaten redan löper stor risk för bränder, men klimatförändringarna förvärrar situationen, enligt Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

– Kalifornien är ett av de områden där man väntas få ökad frekvens av torka. Risken för ökad skogsbrand är naturligtvis stor om man har ett så torrt område som Kalifornien har redan från början, säger han till TT.

Skogs- och markbränderna ser ut att inträffa allt tätare. Nio av de tio största sedan branden i Los Angeles 1933 har brutit ut under 2000-talet, varav fem efter 2010, skriver The New York Times.

– Risken för kraftiga skogsbränder ökar helt klart. Även i Sverige är risken för extrema perioder av den typ vi hade i somras större än tidigare.

2. Santa Ana-vindarna

Kalifornien omringas av stora bergsområden i öst varifrån det blåser kraftiga vindar. De så kallade Santa Ana-vindarna är särskilt problematiska eftersom de kommer från ökenområden med het, torr luft.

– Det gör att det blir ännu torrare. Pågående bränder blir också mycket svårare att släcka eftersom vinden tar med sig elden, säger Tjernström.

Forskare har identifierat två brandsäsonger i Kalifornien, skriver The New York Times. Den ena pågår juli-september och den andra sammanfaller med Santa Ana-vindarna som vanligtvis förekommer oktober-mars.

Vindarna ökar i hastighet när de passerar genom dalar och bränderna under den andra säsongen sprider sig tre gånger så snabbt. De brinner också närmare urbana områden vilket innebär större ekonomiska förluster.

3. Brandbekämpning

Det kan verka motsägelsefullt - men USA:s framgångsrika historia av brandbekämpning har gjort dagens skogsbränder värre. Enligt Park Williams, bioklimatolog vid Colombia University, innebär det att man över tid har räddat en massa växter som annars hade brunnit upp och som nu finns i överflöd.

– I Kalifornien brinner det på ställen där det finns en massa mer växtlighet än vad som hade funnits om man hade låtit bränderna vara under de senaste hundra åren, säger Williams till The New York Times.

Detta är också en av anledningarna till varför USA på senare tid har börjat använda sig av kontrollerade skogs- och markbränder.

4. Den mänskliga faktorn

Även om naturen skapar förutsättningar för bränderna så är det ofta människor som ligger bakom den tändande gnistan. De dödliga bränderna i Sonoma County förra året började på grund av neddragna kraftledningar. Och den så kallade Carr-branden i somras startade när en lastbil fick punktering och fälgarna skrapade mot trottoarerna.

Den mänskliga faktorn kan dessutom komma att bli ett större problem i framtiden då allt fler invånare i Kalifornien flyttar till skogsnära områden.

– Många av skogsbränderna är antända antingen av ren illvilja eller av oaktsamhet. Det är ungefär som i Sverige i somras, man kan inte använda sig av öppen låga när det är så torrt, säger Tjernström.