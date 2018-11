Facebook raderade miljontals extremistinlägg

Det är en kraftig ökning jämfört med den första fjärdedelen av 2018 då företaget rapporterade att man tagit bort 1,9 miljoner inlägg innehållande bland annat extremistisk propaganda. Och den siffran var i sig nästan en dubblering jämfört med kvartalet före.

Manuellt och automatiskt

Företaget använder sig numera av algoritmer som graderar allvaret i inläggen. Sedan granskar anställda på Facebook innehåll som har högst prioritet för att ta bort det allvarligaste först. I vissa fall tas inlägg bort automatiskt, men bara om algoritmerna får en så stark indikation att de anses mer träffsäkra än granskarna, enligt Facebooks nyhetsblogg.

Under tredje kvartalet uppgick antalet borttagna terrorrelaterade inlägg till tre miljoner. Enligt Facebook togs 99 procent av innehållet bort innan någon användare rapporterade det.

Fått kritik

Facebook har allt eftersom plattformen växt fått utstå kraftig kritik om varför bolaget inte tar bort hatiskt eller extremt innehåll snabbare.

"Men vår analys indikerar att tiden att agera är mindre betydelsefull och skadlig än mätande som fokuserar specifikt på exponeringen som innehållet faktiskt får", skriver Facebookcheferna Monika Bicker och Brian Fishman i bloggen.

Under andra kvartalet i år var dock mediantiden som terrorrelaterade inlägg fick ligga kvar på den enorma plattformen 14 timmar - jämfört med mindre än en minut under första kvartalet. Enligt Facebook beror det på en rad faktorer, framförallt en bugg som hindrade företaget från att ta bort visst innehåll som stred mot reglerna. Under tredje kvartalet i år var mediantiden återigen under två minuter.