Kan Kim och Trump leverera i Vietnam?

Nordkoreaexperten Niklas Swanström tror att de båda ledarna inför världspressens kameror kommer att enas om att Koreakriget formellt är över, efter att vapenstillestånd rått sedan 1953.

– Det är positivt, då kan båda sidor säga att de har levererat. Men det ska inte blandas ihop med kärnvapennedrustning, säger han till TT.

De två länderna kan inte heller skriva ett formellt fredsavtal eftersom ett sådant även berör bland andra FN, Kina och Sydkorea, konstaterar bland andra tidningen The Washington Post.

"I stort" löst?

Träffen på onsdag i Vietnams huvudstad Hanoi äger rum drygt nio månader efter det haussade första toppmötet mellan Nordkoreas Kim Jong-Un och USA:s Donald Trump i Singapore. Det resulterade i ett tvåsidigt dokument i vilket USA:s president lovade att förse Nordkorea med säkerhetsgarantier och Pyongyang sade att man skulle arbeta för "total kärnvapennedrustning" på den koreanska halvön.

En stolt Trump hävdade efteråt att problemet med Nordkoreas kärnvapenhot "i stort" var löst. Sedan dess har han tonat ner retoriken.

I en FN-rapport som lades fram i början av februari konstaterades att Nordkoreas kärnvapenprogram fortfarande är intakt och att landet verkar för att dess kärnvapen inte ska kunna förstöras av ett militärt anfall. Detta bland annat genom att sprida ut produktionen och använda civila byggnader som flygplatser för montering och tester av robotar.

Men å andra sidan har Nordkorea efter Singaporemötet inte genomfört några robottester och den antiamerikanska propagandan i samhället har tonats ner ordentligt.

Vill vara kärnvapennation

Swanström, som är chef för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP) och som var i Nordkorea så sent som i höstas, säger att landet sannolikt inte kommer att nedrusta sina kärnvapen i en nära framtid. Vapnen är alltför viktiga ur ett säkerhetsperspektiv och för landets nationella identitet: Nordkorea vill se sig som en kärnvapennation, det är till och med inskrivet i grundlagen.

– Jag tror att vi kommer att se ett kärnvapenbestyckat Nordkorea lång tid framöver. Men landet kommer att fortsätta att förstöra vissa forskningsinstallationer, stationära uppskjutningsramper och testtunnlar. Det är sådant som man inte behöver längre och som USA redan vet var det finns, säger han.

Det är således stor skillnad på att nedrusta befintliga vapen och att begränsa utvecklingen av nya. I Nordkoreas fall är vägen mot verklig nedrustning lång, en process som även innefattar säkerhetsgarantier från USA (som att soldater och kärnvapen flyttas från regionen och att militärövningarna med Sydkorea upphör) och att Pyongyangs relationer med resten av världen börjar normaliseras, resonerar Swanström. I det sammanhanget uppstår svåra frågor, som hur man engagerar Nordkorea utan att samtidigt stärka en hårdför diktatur.

– Det viktigaste, som jag ser det, är att i de förhandlingarna som nu pågår skapas dialogkanaler mellan Nordkorea och USA. Sådant skapar kontaktytor och bygger förtroende.

Kanske inspektörer

Det två dagar långa toppmötet kommer med största sannolikhet att beskrivas som en stor framgång från både USA och Nordkorea, oavsett vad som sägs. Ländernas delegationer befinner sig nu i Hanoi och lär fila på uttalanden och en sluttext.

En möjlig utkomst är att internationella inspektörer bjuds in till Nordkorea, men under begränsade och övervakade former, spår Swanström. Mötets slutresultat är dock avhängigt personkemin mellan Trump och Kim, som båda är kända som starka och oberäkneliga individer.

– Vi kan bli oerhört förvånade, det kan vara så att båda är villiga att gå längre än man trodde, säger han.