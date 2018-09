Kolonial skuld betalas av med hedersmedaljer

Efter det att Algeriet uppnådde självständighet den 18 mars 1962 togs endast omkring 60 000 av de algerier som stridit på Frankrikes sida in i landet. Väl i Frankrike utsattes de för diskriminering och många hamnade i fattigdom. Resten, uppskattningsvis mellan 55 000 och 75 000 soldater, blev kvar i Algeriet där många mördades efter att ha pekats ut som förrädare.

Sex tidigare soldater och en medgrundare till en organisation som kämpat för deras rättigheter kommer att tilldelas Hederslegionen, Frankrikes finaste statsorden, enligt regeringens officiella bulletin. Ytterligare 19 personer kommer att tilldelas förtjänstorden inför den årliga minnesdagen för soldaterna den 25 september.

Macron har gått längre än sina företrädare i att konfrontera Frankrikes mörka förflutna i Algeriet. I fjol väckte han kontrovers under sin valkampanj då han sade att Frankrikes kolonisering av Algeriet var ett "brott mot mänskligheten". Så sent som i förra veckan gav han ett officiellt erkännande av att tortyr systematiskt användes under Algeriets frihetskamp.