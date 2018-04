Miguel Diaz-Canel ny president i Kuba

57-årige Miguel Diaz-Canel - den ende kandidaten till posten - har länge varit vicepresident under Raúl Castro som nu stiger åt sidan vid 86 års ålder. Men det sker efter att Castro de senaste åren säkrat en maktbas inom familjen.

– Hans son Alejandro Castro Espín har fått ansvar för säkerhetstjänsterna och militären. Och hans svärson Luis Alberto Lopez Callejas är vd för Gaesa, militärens holdingbolag som äger de flesta företag i turismsektorn och därmed kontrollerar den internationella valutan i landet, säger Erik Jennische, Latinamerikachef på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, till TT.

Pengar och skvaller

Dessutom har Raúl Castros sonson Raúl Guillermo Rodríguez Castro utsetts till chef över personskyddet, det vill säga livvakterna som vakar över politiker och andra pampar.

– Han sitter på information om vem som är otrogen eller korrumperad. Castrofamiljen kontroller därmed pengarna, våldet och skvallret på Kuba. Men de insåg att de inte kunde ha en tredje Castro på presidentposten.

Därför blev det Miguel Diaz-Canel som fick ta över stafettpinnen på torsdagen. Diaz-Canel svors in som president sedan Kubas nationalförsamling samlats under två dagar i Havanna och nominerat honom till posten.

Kubas nye president föddes 1960, ett drygt år efter revolutionen 1959, då bröderna Castro tillsammans med Che Guevara och andra revolutionärer tågade in i huvudstaden Havanna. Fidel Castro styrde landet från den 1 januari 1959 fram tills dess att brodern Raúl tog över 2008. Och nu lämnar han över till en kamrat som beskrivs som en trogen vapendragare.

Gillar The Beatles

Diaz-Canel blev president på årsdagen av invasionen i Grisbukten 1961 då kubanska trupper besegrade en grupp USA-stödda rebeller som hade planer på att störta Fidel Castro och hans regim.

Den nye ledaren fyller 58 år på fredag, tycker om att klä sig i jeans och sägs vara ett fan av The Beatles, skriver nyhetsbyrån AFP. Men han är också en maktspelare som har varit utbildningsminister och under många år stadigt klättrat uppåt i kommunistpartiet.

Han uppges ha förespråkat att släppa lite på censuren i det hårt styrda landet och har uttalat sitt stöd för en större öppenhet för internet. Å andra sidan har han inte visat någon misskund med Kubas dissidenter och har mestadels haft hårda ord över för USA.

Längtan efter förändring

Vilken politik han kommer att föra är än så länge osäkert. Men han lär fortsatt rätta sig efter Raúl Castro, som ska leda kommunistpartiet fram till 2021. Sannolikt är det tänkt att de reformer som Castro har sjösatt, som innebär att ekonomin öppnas upp en smula för privata aktörer, ska fortsätta, skriver nyhetsbyrån Reuters. Jennische säger dock att reformprocesserna har stannat av och att den nye ledarens ambition främst är att bevara det politiska systemet.

Men Diaz-Canel måste samtidigt ta hänsyn till en ung generation kubaner som längtar efter förändringar. Hur långt han är villig att gå återstår att se.

Det är också oklart hur de framtida relationerna med ärkefienden USA kommer att se ut. En viss öppning mellan de båda länderna ägde rum under president Barack Obama, men normaliseringen har lagts på is sedan Donald Trump tog steget in i Vita huset.