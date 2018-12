Labourtopp hotade reporter med basebollträ

Det brittiska oppositionspartiet Labours talesperson för biståndsfrågor, Kate Osamor, avgår efter anklagelser om att ha ljugit om sin vetskap om att hennes son begått ett narkotikabrott.

I samband med härvan ska Osamor även ha attackerat en journalist från tidningen The Times, rapporterar The Guardian. Reportern kom till hennes hem för att ställa frågor om domen mot sonen, och blev då hotad med basebollträ, enligt det brittiska journalistfacket. Osamor kastade även en hink vatten på reportern, som fick veta att hen skulle "dra åt helvete" samt att Labourpolitikern skulle "slå in skallen" på reportern.

Journalistfacket fördömer Osamors beteende.