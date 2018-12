Frankrike: Höjning av bränslepriser ställs in

Macron fattade beslutet om att ställa in höjningen av bensin- och dieselpriserna sent under måndagskvällen, efter ett krismöte mellan regeringen och företrädare för samtliga partier. Premiärminister Edouard Philippe kommer att meddela beslutet senare under tisdagen, enligt källan.

Åtgärden har varit ett av huvudkraven från proteströrelsen Gula västarna, vid sidan av högre minimilöner och återinförande av värnskatt för höginkomsttagare. Regeringen vidtar också andra åtgärder för att få slut på de två veckor långa protesterna runt om i landet, enligt källan.

I Paris urartade protesterna i upplopp i helgen, med brända bilar, plundrade butiker och hundratals skadade och gripna.

Frankrikes president Emmanuel Macrons popularitet har efter protesterna sjunkit till den lägsta hittills, visar en ny mätning gjord i förra veckan av opinionsinstitutet Ifop. Stödet för Macron har fallit till 23 procent, en nedgång med 6 procentenheter från förra månaden.

Stödet är nu på samma rekordlåga nivå som för Macrons föregångare François Hollande 2013, enligt tidningen Paris Match.

Också stödet för premiärminister Edouard Philippe har sjunkit med 10 procentenheter, till 26 procent.