Många dör av knark i Skottland

– Jag har sett mycket död, säger Derek Harper, en tidigare drogmissbrukare i området Leith i Edinburgh, där filmen "Trainspotting" spelades in.

– Hälften av alla jag gick i skolan med har dött av droger, och hälften av alla i mitt bostadsområde.

Under 2016 avled 867 personer i dödsorsaker kopplade till knark i Skottland. Statistik från 2014 - den senast tillgängliga - visar att Skottland under det året hade högst antal knarkdöda i Europa per miljon invånare, 110 personer. Det är fem gånger högre än snittet i Europa.

"I över 20 år"

Succéfilmen "Trainspotting" från 1996, som handlar om drogmissbruk på 1980-talet i Edinburgh, gjorde Skottlands undre värld av droger känd.

Åratal av knarkande i "Trainspotting"-generationen har gett avtryck i dödstalen på senare år.

– Vi har människor som har använt droger i över 20 år, så deras kroppar har tagit stryk. De är nu väldigt känsliga för överdoser och för att riskera att dö, säger David Liddell, chef på organisationen Scottish Drugs Forum.

Regeringen skeptisk

Politiker i Skottland har höjt röster för att införa rum med medicinsk övervakning där människor kan ta droger med rena nålar.

Åtta europeiska länder, och Australien och Kanada, har infört den här typen av rum, lyfter Ronnie Cowan från Scottish National Party (SNP) fram.

– Det har lett till en minskning av spridning av hepatit C och hiv och att det begås färre brott. Det har aldrig skett en överdos i ett övervakat drogkonsumtionsrum, säger han.

Men en skeptisk brittisk regering, som är ansvarig för lagarna, måste övertygas. Premiärminister Theresa May anser att politiken bör inriktas på att få människor att sluta missbruka och inte på "liberala" skotska idéer.