May möblerar om i brittiska regeringen

Ett misslyckat nyval, flera ministrar som har fällts av skandaler, svajande stöd från kollegorna i Konservativa partiet och svåra diskussioner om brexit innan parterna slutligen lyckades nå framsteg.

Storbritanniens premiärminister Theresa May har ett tufft 2017 bakom sig och inleder det nya arbetsåret med en sedan tidigare aviserad regeringsombildning, som väntas inledas under måndagen och fortsätta in på tisdagen.

May har sagt att det är nödvändigt med förändringar i regeringen eftersom hennes biträdande premiärminister, Damian Green, i december tvingades bort efter en porrskandal. Men det finns inget utrymme för några djärva politiska drag - May måste fortfarande behålla en delikat balans mellan motståndare och förespråkare av det brittiska EU-utträdet, brexit.

Stor ommöblering

Kända ansikten som utrikesminister Boris Johnson, finansminister Philip Hammond, inrikesminister Amber Rudd och brexitminister David Davis väntas sitta säkert, enligt brittiska medier.

Men ommöbleringen tros samtidigt bli den största sedan May tillträdde som premiärminister sommaren 2016. Bland annat väntas fler kvinnor och parlamentsledamöter från etniska minoriteter få ta plats i regeringen, i ett försök att bemöta kritik om ett Westminster präglats av en kultur av sexuella trakasserier och ett "Tories" som inte representerar det mångkulturella Storbritannien.

Vill fortsätta

Konservativa partiet är splittrat när det gäller synen på vilken typ av relation som Storbritannien ska ha med EU efter brexit. Året har också börjat med att May har tvingats att be om ursäkt för vårdkrisen i landet. I opinionsundersökningar är det inte mycket som skiljer mellan "Tories" och oppositionspartiet Labour.

I en intervju med brittiska BBC berättar Theresa May att hon hoppas att hon kommer att leda de konservativa även i nästa val.

– Jag ger mig inte så lätt. Det här är långsiktigt för mig, sade hon.