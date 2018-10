Johnson: Mays brexitplan är lurendrejeri

– Tro inte på dem när de säger att det inte finns någon annan plan och inget alternativ, sade Johnson inför delegaterna för Tories som enligt Reuters hade köat för att ta plats i lokalens 1 500 stolar.

Den tidigare utrikesministern har redan lyckats väcka uppmärksamhet under konferensens inledning, trots att han till nu varit långt därifrån. Ett foto på Johnson när han under en löptur på måndagsmorgonen sprang genom högt gräs på ett fält har tolkats som ett hån mot hans förra chef. May har en gång sagt att det fräckaste hon gjort som barn varit att springa över en veteåker.

Konferensen domineras av ett ämne: landets utträde ur EU, som är tänkt att ske om ett halvår. May behöver samla partiet bakom hennes så kallade Chequers-plan, ett försök till en mellanväg mellan en mjuk och hård brexit.

Johnson, som avgick i somras missnöjd över Mays vilja att behålla ett nära handelssamarbete med EU, har kallat planen "rubbad".

"Är lurendrejeri"

Den linjen höll han fast vid i talarstolen i Birmingham:

– Det här är stunden att skrota Chequers. Om vi lurar väljarkåren, och Chequers är lurendrejeri, kommer vi att öka på känslan av misstroende, sade han till många delegaters jubel.

Mays brexitminister Dominic Raab har medgett att regeringens plan inte är perfekt, men konstaterar att kompromisser är nödvändiga. Konservativa partiets ledare i Skottland, Ruth Davidson, har under konferensen vädjat till deltagarna att sluta leden bakom premiärministern och beskriver hennes brexitplan som "praktisk, pragmatisk och i högsta grad konservativ".

Nu piskar Johnson upp en storm av det redan bubblande missnöjet från partimedlemmar som vill se en kompromisslös brytning med unionen.

"Uppenbart försök"

Många bedömare spår att Johnson även i förlängningen siktar på att snuva May på posten som partiledare.

"Det visar sig att det finns en plan. Den planen är Boris", skriver parlamentariker James Duddridge på Twitter.

Laura Kuenssberg, BBC:s politiska kommentator, skriver i samma forum:

"Detta är vad vi förskönande kallar ett 'vidsträckt tal' - ett uppenbart försök på partiledarskapet av Johnson, mitt i hjärtat av kongressen där May var menad att ha kontrollen".

May får sista ordet

Johnson och hans gäng av "brexitörer" verkar ha övertygat många konferensdeltagare.

– Han är inte en detaljernas man, men han är en man som har en vision. Vet jag vad Theresa Mays vision är? Nej, säger Ian Burgess, en partidelegat i 60-årsåldern från Somerset i västra England, till AFP.

Men premiärministern har fördelen av att få sista ordet under partikonferensen.

På onsdagsförmiddagen är det dags för hennes tal. De efterföljande reaktionerna kan bli avgörande för hennes utsikter att lyckas med balansgången att behaga både EU och sina egna. Det senare är avgörande för att planen ska gå igenom när den ställs inför det brittiska parlamentet.