Medieföretag bojkottar saudisk konferens

Turkiska myndigheter har uppgett för bland annat The Washington Post att Khashoggi mördades inne på Saudiarabiens konsulat i staden, något regeringen i Riyad förnekar.

Tidningen The Economists chefredaktör Zanny Minton Beddoes har dragit sig ur konferensen, som ska hållas 23-25 oktober. CNBC-ankaret Andrew Ross Sorkin skrev på Twitter att han inte kommer att delta. Mediebolaget meddelade senare att det bojkottar konferensen helt.

The New York Times har dragit sig ur som mediesponsor, så även Financial Times. CNN kommer inte heller att delta, skriver bolaget på Twitter.

Även Bloomberg News bojkottar konferensen liksom mediejätten Viacoms vd Bob Bakish och miljardären Steve Case, en av grundarna av det amerikanska internetföretaget AOL.

– Bloomberg kommer inte längre fungera som en mediepartner i konferensen Future Investment Initiative, säger en talesperson för tidningen.

Även andra företag, som Uber technologies, har aviserat att de inte dyker upp. Men flera banker liksom USA:s finansminister Steve Mnuchin har ännu inga planer på att ställa in besöket.

– Om mer information kommer fram och förändrar saken kan vi titta på det, men jag planerar att gå, säger Mnuchin till CNBC.

Investeringskonferensen går också under namnet "Davos in the desert", Davos i öknen, syftande på Världsekonomiskt forum som hålls varje år i den schweiziska vintersportorten Davos.