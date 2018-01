Migration på agendan vid Medelhavsmöte

Ledare för sju Medelhavsländer - Grekland, Italien, Frankrike, Spanien, Cypern, Portugal och Malta - möts i Rom. Migrationsfrågan väntas ligga högst på dagordningen.

Antalet migranter som reste över Medelhavet till Italien minskade avsevärt när landet ingick ett EU-backat avtal med Libyen i somras. Grekland tog bara emot en sjättedel så många asylsökande förra året jämfört med föregående år, efter EU:s flyktingavtal med Turkiet.

Samtidigt har migranterna valt nya vägar - antalet som söker sig till Spanien via Marocko och Algeriet ökade under 2017.

Flera av länderna har krävt att andra EU-länder ska ta emot en större andel migranter.

Så sent som på tisdagen havererade en båt utanför Libyen och mellan 90 och 100 migranter saknas. Ytterligare tiotals personer saknas efter en olycka i helgen. Totalt beräknas över 3 100 personer ha dött under resor över Medelhavet under 2017.