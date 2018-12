New York-polisen i kärleksräddning av ring

Så lät det nog.

Den nyköpta förlovningsringen som mannen några timmar tidigare trätt på kvinnans finger hade visat sig vara aningen för stor. Och det värsta hände. Ringen gled av kvinnans finger och rullade snöpligt ner, mitt framför parets ögon, i en dagvattenbrunn, skriver New York Times.

Händelsen inträffade i fredags på Times Square på Manhattan i New York.

De unga tu kastade sig ner på marken och över brunnen för att se om det gick att rädda dyrgripen. Mannen lade sig på magen och kvinnan satte sig på huk bredvid. Efter en stund fick de hjälp av några New York-poliser. Men efter en stund gav paret upp, säkert övertygade om att de aldrig mer skulle få se den vackra förlovningsringen.

Men det gjorde inte New York-polisen. Ihärdigt fortsatte de söka efter kärleksringen. Ett nytt skift fick ta vid efter att nattgängets pass var över.

Så till slut på lördagsförmiddagen fick poliserna napp. Ringen bärgades, togs till polisstationen, tvättades, putsades upp - och en bild på den med uppmaning till paret att höra av sig lades ut på Twitter.

Sedan blev det action på sociala medier. Och för att göra en lång historia kort så fick historien ett lyckligt slut. Paret, som var brittiska turister och redan tillbaka i Storbritannien, blev uppmärksammade på New York-polisens "efterlysning". Under en bild på ett leende och strålande lyckligt par, står nu texten: "Tack Twitter! Fallet är avslutat." Twittermeddelandet är undertecknat av John, Daniella och New York-polisen.