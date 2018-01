"Bombcyklon" slår till mot USA:s östkust

Stormen, som fått namnet Grayson, drar upp längs den nordöstra kusten med snö, kyla och hård vind.

Under torsdagen var 65 000 hushåll utan ström från delstaten North Caroline till Maine. Enligt vädertjänsten NWS blåser vindar på över 30 meter per sekund och fler hushåll väntas bli drabbades av strömavbrott.

Minst 16 personer har dött under veckan på grund av väderförhållandena runt om i landet, rapporterar CNN.

3 100 flygningar har ställts in på torsdagen, enligt sajten Flightaware.com. Däribland har de stora New York-flygplatserna La Guardia och John F Kennedy ställt in alla sina avgångar.

En så kallad bombcyklon är ett väderfenomen som dyker upp ungefär en gång om året i USA och består av ett lågtryck som intensifieras där trycket faller snabbt, minst 24 millibar på 24 timmar, skriver Scientific American.

Den plötsliga kylan som svept in har också fått delar av Niagarafallen mellan USA och Kanada att fastna i rörelsen. Bilder från de mäktiga vattenfallen visar hur istapparna hänger på rad på flodbottnen som plötsligt stupar nedåt, och hur isen har vuxit till runda formationer vid fallens fot.

Kylan har även skänkt snö till Charleston i South Carolina i den amerikanska södern.

Ovädret har också inneburit den första snön på 30 år i delstaten Floridas huvudstad Tallahassee, och i Boston och New York har skolorna stängts.