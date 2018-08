Nio döda när migrantbåt sjönk

En båt med migranter har sjunkit utanför Turkiets västra kust, och nio människor har omkommit. Fyra personer räddades, enligt den turkiska kustbevakningen.

Olyckan inträffade i havet utanför Aydinprovinsen, nära turistorten Kusadasi.

Under 2015 flydde över en miljon människor från konflikter och fattigdom i Mellanöstern och i afrikanska länder, via Turkiet för att ta sig till ett EU-land. Ett avtal mellan EU och Turkiet under 2016 gjorde att antalet minskade rejält.

Till och med i tisdags hade 54 migranter omkommit i år i vattnen utanför Turkiet, enligt kustbevakningen.