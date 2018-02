Nordkorea ska inte prata med USA under OS

Både USA och Nordkorea kommer att ha högt uppsatta politiska ledare på plats under OS. Kim Jong-Uns syster Kim Yo-Jong och den ceremoniella statschefen Kim Yong-Nam ska besöka Sydkorea, vid sidan av USA:s vicepresident Mike Pence och president Donald Trumps dotter Ivanka Trump.

Pence har inför besöket aviserat hårdare tag mot Kim Jong-Uns regim och nya ekonomiska sanktioner. Samtidigt har han svarat "vi får se vad som händer" på frågan om det ska ske några samtal mellan länderna.

– Vi har aldrig bett om dialog med USA och det gäller även framöver, säger nu Cho Yong Sam vid landets utrikesdepartement till landets statliga nyhetsbyrå KCNA.

"Ingen avsikt att ses"

Nordkorea har inte som avsikt att använda vinter-OS i ett politiskt spel, heter det.

– För att vara tydlig, vi har ingen avsikt att träffa USA under besöket i Sydkorea.

Samtidigt håller diktaturen en stor militärparad i Pyongyang, dagen innan OS-invigningen då Syd- och Nordkorea ska gå in under en gemensam flagga. Datumet för att fira bildandet av landets armé har ändrats den senaste månaden till just torsdagen.

Paraden har inte sänts på tv men en myndighetskälla i Sydkorea uppger för AFP att den hållits i det hårt slutna landet.

Mike Pence säger - på besök i Japan innan ankomsten till Sydkorea och ett möte med president Moon Jae-In - att USA och landets allierade strävar efter att på fredligt sätt få Nordkorea att ge upp sitt kärnvapenprogram men återupprepar att alla alternativ är möjliga.

Med sig till Sydkorea har han pappan till Otto Warmbier, en amerikansk student som dog förra året efter att ha suttit fängslad i Nordkorea i 17 månader.

Flera toppolitiker på plats

På samma arena kommer Kim Yo-Jong - svartlistad av myndigheter i USA på grund av "allvarliga brott mot mänskliga rättigheter" - befinna sig som VIP-gäst tillsammans med Kim Yong-Nam. Sydkorea har också bett FN om ett undantag från FN-sanktionerna för att Nordkorea ska få ha med en uppsatt person, Choe Hwi.

På invigningen kommer också Japans Shinzo Abe befinna sig, premiärminister för ett land som Nordkorea skjutit flera robotar över, för att ytterligare göra placeringen mer komplicerad för värdnationen Sydkorea.