Polispådrag när iransk grupp möts i Köpenhamn

Gruppen har stått i centrum för en diplomatisk kris mellan Danmark och Iran. Bakgrunden är att medlemmar i ASMLA i Danmark hyllat terrorattentatet mot en militärparad i Iran i september då 25 människor dödades. I oktober meddelade den danska säkerhetstjänsten att man misstänker att iranska myndigheter planerat ett attentat mot tre exiliranier i Danmark som ska vara medlemmar i just ASMLA. Iran har avfärdat anklagelserna.

Men misstankarna har lett till att Danmark kallat hem sin ambassadör från Iran och hotat att införa sanktioner mot landet.

På grund av hotet mot gruppen har polisen bland annat satt upp kontrollpunkter vid det hotell på Amager i Köpenhamn där ASMLA:s konferens hålls. Omkring 200 deltagare väntas dyka upp.

– Vi har tillsammans med andra minoriteter, både etniska och religiösa, utsatts för den statliga terrorn i Iran. Den har nu nått hela vägen till Danmark och det vill vi sätta fokus på, säger en talesperson för gruppen.

ASMLA står för Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz. Iran betecknar gruppen som en terrororganisation. I början av november grep dansk polis tre personer som uppges vara medlemmar i ASMLA misstänkta för att hyllat dådet i Iran. De släpptes dock dagen därpå och misstankarna avskrevs.