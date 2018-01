Ris och ros om Trumps första år i Vita huset

Inför Donald Trumps ettårsdag som USA:s president på lördag har TT ställt samma frågor till Trump-republikaner och demokrater.

1. Vad är den största skillnaden med Donald Trump i Vita huset?

2. Hur har ditt liv förändrats?

3. Vad är det bästa presidenten gjort?

4. Vad är det sämsta han gjort?

Namn: Erin Decker, grafisk formgivare, driver bilverkstaden Merlin med sin make. Ordförande i det lokala republikanska partiet i Kenosha i Wisconsin:

Röstade på: Donald Trump

1. Ekonomin och den positiva vibb som råder i landet nu, i synnerhet efter att skattesänkningarna gick igenom. Företagare kan satsa på sina anställda, aktiemarknaden boomar. Och människor är nöjda med den riktning som landet utvecklas i, till skillnad från den stagnation som rådde under Barack Obama.

2. Jag fick just årsbeskedet för det fondsparande vi har för att våra barn ska kunna läsa på college. Under 2017 har det vuxit lika mycket som under de nio föregående åren totalt. Vårt pensionssparande växer också. Och i februari kickar skattesänkningarna in så då får vi mer i lönekuvertet. I år tror vi oss kunna anställa ytterligare en person till bilverkstaden, där vi i dag är sju personer.

3. Han är en positiv kraft som lyfter fram Amerika och dess medborgare. Det ger framtidstro. Ibland är hans Twitterinlägg hårda men det är okej, det påverkar inte det faktum att han är en positiv kraft. Och han har två typer av tweets, vissa som lyfter Amerika och vissa som pekar ut det han tycker är fel eller orättvist.

4. Människor är mest besvikna över att (sjukförsäkringsreformen) "Obamacare" inte revs upp och ersattes fullt ut, men det var inte Trumps fel utan kongressens. Och det är bra att den tvingande delen av "Obamacare" (enligt vilken man i sin deklaration måste påvisa att man har sjukförsäkring, annars hotar böter) revs upp med skattesänkningen, det blir nog mer konkurrens och bättre priser på marknaden nu.

Namn: Ken Tschumper (KT), biolog och jordbrukare, och hustrun Robin Tschumper (RT), tidigare universitetslärare, i La Crescent i Minnesota

Röstade på: Hillary Clinton

1. KT: Vi har aldrig haft en sådan president - vi lever i konstant kaos, varje dag diskuteras hans mentala hälsa. Han generar Republikanerna och landet.

RT: Det är beklämmande att se att Trump river upp allt han kan av (företrädaren Barack) Obamas politik, utan hänsyn till om den var bra eller inte. Jag tycker illa om både den politiska inriktningen och Trumps elakheter. Och riktiga nyheter drunknar i skriverier om hans twittrande.

2. RT: Sjukförsäkringskostnaden! Jag har haft en stroke och tack vara "Obamacare" var min månadspremie för ett år sedan nere på 209 dollar i månaden. I år måste jag betala 1350 dollar i månaden. Republikanerna har inte lyckats riva upp hela "Obamacare" men de har förstört stora delar, oron på marknaden gör att försäkringarna blir allt dyrare.

KT: Jag är bonde och biolog, jag tycker särskilt illa om miljöpolitiken. Trump har dragit USA ur Parisavtalet om klimatet, han ger grönt ljus för olje- och gasexploatering och han har gjort sig av med säkert 50 viktiga miljölagar. Vi kommer att se konsekvenserna i generationer framåt.

3. KT: Inget. Landets styre är inkompetent och Trump har tillsatt personer från den absoluta högerflanken i våra domstolar.

RT: Det som är bra är att Demokraterna ser ut att ha goda chanser till storsegrar i mellanårsvalet till kongressen.

4. KT: Trumps inreseförbud och hans fientliga inställning till invandrare. Den är farlig och har förgiftat relationen till våra allierade i omvärlden.

Namn: Dennis Kelly, pensionär, tidigare försäkringssäljare och flygvapenveteran i Glenwood i Iowa.

Röstade på: Donald Trump

1. Människor är positiva och har framtidstro. Ekonomin talar för sig själv. Trump är en man som gör vad han lovar, tidigare har vi bara haft politiker i Vita huset. Vissa tycker att presidenten är galen men han är galen på ett bra sätt.

2. Jag är pensionär så hans presidentskap har inte någon praktisk betydelse för mig, mer än att min skatt sänks något. Vad som är viktigt är känslan av att landet nu är på rätt väg. Jag brukar träffa en grupp pensionerade militärer en gång om året och vid det senaste mötet var stämningen extatisk. De tycker att Trump gör exakt rätt, till exempel när det gäller hanteringen av Islamiska staten (IS).

3. Hans slogan "Gör Amerika stort igen" lyfter oss. Och när vi amerikaner har god självkänsla händer bra saker. Det sorgliga är att landet fortfarande är splittrat. Om man hör på nyheterna så tror man att allt är hemskt, så folk gör inte det längre. Jag önskar att alla kunde stanna upp och se allt bra som händer.

4. Jag gillar inte hans twittrande, i synnerhet inte personangreppen även om de emellanåt är roliga. Men samtidigt vet Trump att pressen inte gillar honom och inte rapporterar om det som är bra, så Twitter är hans sätt att nå ut direkt till folket.