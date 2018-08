Röda Korset: Minst 35 fordon inblandade

– Antalet offer stiger, vi väntar oss inga goda nyheter. Vår personal har varit på plats sedan kollapsen, och våra hundar letar nu efter folk i rasmassorna. Hittills har fyra personer hittats vid liv, säger Röda korsets italienske talesperson Marcello De Angelis till TT.

Alla de inblandade fordonen ska ha befunnit sig på bron, enligt De Angelis.

– Vi har inga rapporter om att byggnader eller människor under bron ska ha skadats i kollapsen, säger han.

Röda Korset har kallat in all sin personal i Ligurien och närliggande regioner. Markpersonal och hundar söker igenom rasmassorna, medan båtar söker igenom floden under den kollapsade bron.

– Den personal vi har på plats är utbildad för jordbävningssituationer, så de är vana vid att leta i rasmassor. Det ska inte föreligga någon risk för ytterligare ras, det som kan kollapsa har redan kollapsat, säger Marcello De Angelis.

Han vet inte hur brokollapsen gått till, men uppger att det inte hade med det kraftiga regnet att göra. Efter räddningsinsatsen, som väntas ta flera dagar, kommer en teknisk undersökning att genomföras.