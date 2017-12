Skickade julkort till efterlysta - 21 greps

De skickade ut julkort från företaget "Herald Hampers" till efterlysta personer och skrev att de vunnit en gratis julkorg. Allt som behövde göras var att boka tid för när julkorgen kunde hämtas.

När de efterlysta så dök upp en och en var det inte tomten som väntade - utan polisen. Flera av personerna var efterlysta för brott som vårdslöshet i trafik, rattfylleri, rån, misshandel och bedrägeri.

21 personer kunde gripas. Deras oväntade framträdanden i domstolar ledde till att många fall kunde avslutas redan samma dag, skriver Yorkshire-polisen på sin hemsida. Flera böter kunde dömas ut och någon återföras till fängelse.

Företaget "Herald Hampers" var i själva verket påhittat.

"Den som tror sig stå över lagen kan vilja tänka om. Polisen i South Yorkshire kommer obevekligt att förfölja dem som begår brott", säger den biträdande polischefen Lee Berry i ett uttalande.

Det udda tillvägagångssättet kan ha kommit från den populära tv-serien "The Simpsons", skriver The Independent, där polisen i avsnittet "Lisa the sceptic" skickar ut kort till brottslingar om att de vunnit en motorbåt.

Homer, med sina obetalda trafikböter, är en av personerna som infinner sig på polisstationen och blir rasande när han inser att han inte får någon båt.