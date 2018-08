Späckhuggare sörjde död kalv i 17 dagar

I över två veckor bar späckhuggaren sin döda kalv på huvudet, i en sorgeceremoni som väckt internationell uppmärksamhet.

I helgen övergav hon till slut liket, enligt The Center for Whale Research i den amerikanska delstaten Washington. Forskarna uppger att de på lördagseftermiddagen sett valen, känd som J35, jaga lax tillsammans med sin flock i ett av sunden vid gränsen mellan USA och Kanada.

Hennes kalv dog kort efter födseln den 24 juli. Hon har därefter setts simma med den på huvudet under minst 17 dagar.

Späckhuggarna i området har länge varit hotade på grund av brist på föda. Där finns nu endast 75 individer sedan 40 av de späckhuggare som fötts in i gruppen under de senaste två decennierna överlevt, medan 72 dött, skriver The Guardian.