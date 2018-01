Stjärnorna siktar på Vita huset

Att presidentämbetet innehas av Donald Trump - en affärsman som varken hade militär eller politisk erfarenhet innan han vann presidentvalet, men däremot var känd från dokusåpan "The Apprentice" - kan ha en uppmuntrande inverkan på skådespelare och entreprenörer med politiska ambitioner.

– Det senaste valet visar att vad som helst kan hända, konstaterade skådespelaren Dwayne "The Rock" Johnson för en tid sedan för tidsskiften Vanity Fair.

Det finns också tidigare referenser som Ronald Reagan som blev Kalifornienguvernör och senare USA:s president efter att ha jobbat som skådespelare. Även skådespelaren och bodybuildern Arnold Schwarzenegger sadlade om och blev guvernör i Kalifornien.

Här är några av dem som förekommer i spekulationerna inför presidentvalet den 3 november 2020:

Mark Cuban, 59 år; affärsman, tv-personlighet och ägare av basketlaget Dallas Mavericks.

Den omskrivne Cuban sade nyligen till tv-kanalen CNBC att han aktivt överväger att ge sig in i politiken och att han kan göra ett bättre jobb än president Trump. Cuban är en av grundarna till mediebolaget 2929 Entertainment som producerar film och tv-serier - och som bland annat äger rättigheterna till "Sex and the City". Var en av investerarna i tv-programmet "Shark Tank" (liknar svenska "Draknästet", där entreprenörer presenterar idéer för en panel av investerare). Cuban är kritisk till Trump som i sin tur har twittrat att Cuban inte är smart nog att vara överbefälhavare.

Oprah Winfrey, 63 år; tv-personlighet och affärskvinna.

Programledaren, skådespelerskan och filantropen Oprah Winfrey är en av USA:s mest kända kvinnor. Genom åren har hon gång på gång understrukit att hon inte har politiska ambitioner - men hennes namn dyker ändå upp i omröstningar om vem Demokrat-väljare helst vill se som kandidat 2020. Och i en intervju med nyhetskanalen Bloomberg i våras svarade Winfrey varken ja eller nej på frågan om hon övervägde att ställa upp, utan noterade i stället att politisk erfarenhet inte längre krävs för att bli president.

Dwayne "The Rock" Johnson, 45 år; skådespelare och tidigare fribrottningsstjärna.

Han är en av världens högst betalda skådespelare och sägs ha en karisma som nästan går att ta på. Och "The Rock" är intresserad av politik. 2000 besökte han både Demokraternas och Republikanernas partikonvent, på det sista höll han ett tal om vikten av att rösta. Johnson var tidigare registrerad republikan men uppges nu vara oberoende - och besviken på president Trump. Har sagt till både People Magazine och Vanity Fair att han inte utesluter en egen satsning på Vita huset, att det vore "ett fantastiskt sätt att hjälpa människor".

Mark Zuckerberg, 33 år; entreprenör, medgrundare av samt vd och styrelseordförande för Facebook.

Zuckerberg rankades i fjol av tidsskriften Forbes som den femte rikaste personen i världen och han förekommer regelbundet på listorna över världens mäktigaste personer. Under 2017 har han rest runt i USA för att träffa människor från alla 50 delstater - något som lett till vidlyftiga spekulationer om att han bäddar för en valkampanj. Om Zuckerberg ställer upp i presidentvalet 2020 kommer ingen att bli direkt överraskad, skriver tidskriften The Atlantic. Trots allt har han ju inte så många andra chanser att bli befordrad.

Katy Perry, 33 år; sångerska, låtskrivare och aktivist.

Kort efter att Donald Trump offentliggjorde sin presidentkandidatur lade Katy Perry upp ett foto på Instagram som visade henne själv stående mellan de tidigare presidenterna George W Bush och Bill Clinton. Hon skrev "42, 43, 46?!", vilket kan tolkas som att hon skulle vilja bli USA:s 46:e president, skriver Business Insider. Katy Perry kampanjade intensivt för Demokraternas Hillary Clinton under valrörelsen 2016 och dessförinnan för Barack Obama. Hon är engagerad i hbtq-frågor och har stött kampen för samkönade äktenskap.

Kanye West, 40 år; rappare, låtskrivare, producent och designer.

West avslutade sitt tal på MTV Video Music Awards 2015 med att säga "som ni antagligen gissat har jag bestämt mig för att ställa upp i presidentvalet 2020". Kort efter att Donald Trump vann presidentvalet 2016 möttes de två, enligt West för att prata om mobbing, lärarstöd och våldet i Chicago. West - som tidigare gjort uttalanden om rasmotsättningar i USA - kritiserades dock av både kollegor och fans efter träffen. "Om det finns något som jag kan göra med min tid som på något vis gör skillnad under min livstid är jag helt för det", sade West för en tid sedan i en radiointervju som återgavs av tidningen Daily News.

Bubblare: komikerna Chris Rock och Roseanne Barr, Starbucksgrundaren Howard Schultz samt skådespelarna Ron Perlman och Will Smith har också hintat att de överväger en politisk karriär.