Tjuvjakt på noshörning i Sydafrika minskar

För fjärde året i rad minskar antalet noshörningar som dödas i tjuvjakt i Sydafrika, men antalet är fortfarande väldigt högt. Under de första åtta månaderna i år dödades 500 noshörningar, mot 691 under samma period i fjol. Det är dock fortfarande långt kvar ned till de 13 djur som dödades i tjuvjakt under 2007.

Anledningen till den stora efterfrågan är att den asiatiska marknaden vuxit i takt med att de kinesiska och vietnamesiska ekonomierna utvecklats.

Sydafrikanska myndigheter har med viss framgång minskat tjuvjakten med ett radarsystem som kan upptäcka potentiella jägare. Mer sorgliga anledningar till den annars positiva trenden är att det nu finns färre noshörningar kvar att jaga samt att tjuvjakten enligt Världsnaturfonden delvis förflyttats till grannländerna Namibia och Zimbabwe.

Uppemot 80 procent av världens runt 20 000 noshörningar lever i Sydafrika.