Trump: Vi drar oss ur nedrustningsavtalet

USA:s president Donald Trump bekräftade under en presskonferens att USA ska dra sig ur nedrustningsavtalet INF med Ryssland.

– Vi kommer att dra oss ur nu och inte låta dem tillverka vapen när vi inte får det, sade Trump och fortsatte:

– Ryssland har brutit mot avtalet i många år. Jag vet inte varför (president Barack) Obama inte drog sig ur avtalet.

The New York Times skrev i fredags att USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton skulle ta upp INF-avtalet och säga att USA vill lämna det under sin pågående resa till Ryssland, där han ska möta utrikesminister Sergej Lavrov.

INF-avtalet slöts 1987 mellan USA och dåvarande Sovjetunionen och går ut på att alla mellandistansmissiler med räckvidder mellan 500 och 5 500 km ska avskaffas. Avtalet har hittills löpt parallellt med olika versioner av Startavtalet, som slöts 1991.

Rättad: I en tidigare version av texten angavs fel nedrustningsavtal som USA vill dra sig ur.