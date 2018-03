Nato om giftattack: Fruktansvärt

USA håller med britterna om att Ryssland troligen ligger bakom försöket att förgifta Sergej Skripal, säger den amerikanske utrikesministern Rex Tillerson i ett uttalande som utfärdades efter att han talat med sin brittiske motsvarighet Boris Johnson.

De ansvariga, både de som utförde försöket och de som beordrade det, måste ställas till svars, anser Tillerson.

"Helt oacceptabelt"

Nato-chefen Jens Stoltenberg säger att försvarsorganisationen är oroad över attacken.

"Storbritannien är en mycket uppskattad allierad och det som har hänt oroar Nato mycket. Nato är i kontakt med brittiska myndigheter i frågan", säger han i ett uttalande.

"Att använda nervgas är fruktansvärt och helt oacceptabelt", tillade Stoltenberg.

Nato-chefens skarpa uttalande eldar på spekulationer om att britterna vill använda Natos artikel 5, som säger att en attack mot en medlem är ett angrepp mot alla alliansens medlemmar. Men enligt BBC har Theresa Mays regering sagt att den inte kommer att hänvisa till regeln, utan i stället hitta andra sätt att konfrontera Ryssland.

Spår av nervgift

May har skyllt giftattacken på Ryssland och har sagt att det är "högst troligt" att Moskva ligger bakom. Ryssland har tillbakavisat anklagelserna från Storbritannien. May har krävt en förklaring från den ryska regeringen senast under tisdagen.

Tillståndet för 66-årige Skripal och dottern Julia Skripal är kritiskt men stabilt sedan de hittades medvetslösa på en bänk i ett köpcentrum i Salisbury i England den 4 mars. Spår av nervgift har hittats på platsen.

Skripal är en pensionerad rysk underrättelseofficer som dömdes för att ha röjt identiteterna på ett antal ryska spioner till Storbritanniens underrättelsetjänst, MI6.