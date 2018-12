Vita husets stabschef Kelly slutar

Det har länge spekulerats att den pensionerade generalen Kelly skulle få lämna Vita huset. Enligt rykten har hans relation med Trump försämrats till den grad att de två knappt kan samtala med varandra, skriver nyhetsbyrån AFP.

– John Kelly kommer att sluta vid slutet av året, sade Trump utanför Vita huset innan han reste till Philadelphia för att följa Army-Navy game, en match i amerikansk fotboll mellan lag som representerar flottan respektive armén.

– Jag vet inte om jag kan säga att han avgår, sade Trump i en antydan att stabschefen fått sparken, men tillade att Kelly "är en bra kille".

Kelly kom inte till arbetet i fredags. Men Trump och Kelly möttes i Vita huset på fredagskvällen för att bena ut Kellys sorti, vilken varit väntad i månader, enligt källor med insyn i mötet, skriver The New York Times. Vicepresident Mike Pence och hans stabschef Nick Ayers ska också ha deltagit i mötet.

Donald Trump sade på lördagen att han kommer att berätta vem som ersätter Kelly inom några dagar.

Det spekuleras i att den mest troliga kandidaten att efterträda Kelly är just Nick Ayers - vicepresident Mike Pences stabschef - som har erfarenhet av kampanjarbete vilket värderas högt av Trump. Men det finns ett antal andra kandidater som skulle kunna vara aktuella, bland andra finansminister Steven Mnuchin skriver The New York Times.