3 000 anmälningar om bussförare med mobiler

Foto: Christine Olsson / TT

Under förra året gjordes över 3 000 anmälningar om busschaufförer som använt mobiltelefonen i trafiken, skriver SVT Nyheter Örebro som skickat en enkät till samtliga länstrafikbolag och regioner i landet.

Flest är ärendena i storstadsregionerna, där Storstockholms lokaltrafik (SL) fått in 1 327 anmälningar och Västtrafik 1 005 stycken.

5 av 21 regioner och länstrafikbolag begärde vite från bussföretagen någon gång under förra året för busschaufförer som använt mobilen under körning, en möjlighet som inte alla skrivit in i sina avtal. Region Jönköping begärde vite 28 gånger.

– Det har en liten lugnande effekt, men den allmänna debatten som är uppe nu ger mer effekt, säger Charles Tholin, affärsutvecklare på Jönköpings länstrafik, till SVT.