A-ha-hit når en miljard Youtube-visningar

Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB Scanpix/TT

Tidigare har bland annat Guns N 'Roses "November rain" och Queens "Bohemian Rhapsody" lyckats med bedriften. Nu sällar sig norska 80-talsgruppen A-ha till den exklusiva skara som nått en miljard visningar på med "Take on me", skriver

Låten släpptes första gången redan 1984, men gjorde då inget avtryck. Året därefter gavs den ut på nytt tillsammans med den nyskapande videon, regisserad av Steve Barrons, som blandade svart-vita animationer med filmat material.

Videon blev en stor hit hos den tidiga MTV-generationen och singeln rusade till en förstaplacering i inte mindre är 36 länder, och tonårsrum världen över tapetserades med bilder på bandmedlemmarna Morten Harket, Paul Waaktaar och Magne Furuholmen. Senare släppte gruppen debutskivan "Hunting high and low" och fick ännu en hit med "The sun always shines on tv".

"Take on me" nådde en miljard visningar på Youtube den 17 februari klockan 21.20, svensk tid.

– Videon är helt klart unik och har ett innehåll som stått emot tidens tand. Den är handritad, vilket gör den till vad den är. Låten verkar också ha berört människor under åren, sade keyboardisten Magne Furuholmen till Billboard i fjol.