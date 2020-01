Andra raka segern för Linköping

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Andra segern på tre dagar gav Linköping ett lyft i bottenstriden i SHL.

Efter storseger med 5–1 mot Rögle har laget nu fyra poängs marginal ned till kvalstrecket.

Linköping gick in i den här SHL-veckan som jumbo och tio raka förluster.

Men bortasegern mot HV71 i tisdags lyfte laget ordentligt.

Nu kom en ny seger mot formstarka seriefemman Rögle.

– Det ser bra ut. Nu spelar vi äntligen ordentligt med pucken, sade målkungen Broc Little till C More som toppar skytteligan med 15 fullträffar.

Iskallt mål

Han gjorde ett iskallt mål efter knappt halva matchen som betydde att Linköping hade vänt 0–1 till 2–1. Little lurade Röglemålvakten Roman Will att röra sig i sidled och när denne öppnade en lucka mellan benskydden satte han retfullt pucken just i den glipan.

Little gjorde sedan ytterligare ett mål, 5–1, sedan Rögle tagit ut målvakten med hela 7.40 kvar att spela av matchen.

De två målen i mittperioden, som tog Linköping från 1–1 till 3–1, blev avgörande och laget kunde för första gången sedan i mitten av november ta två trepoängare i rad.

Det gjorde också att LHC har fått en lucka på fyra poängs marginal ned till nästjumbon Leksand på kvalplats.

Tränaren Bert Robertsson lyfte fram arbetsinsatsen.

– Vi har en grupp som har bestämt sig vilken nivå de vill visa upp sig på. Vi jobbar ruskigt hårt, sade han till C More.

Jumbon rasade ihop

På lördag gör dessutom prestigevärvningen och egna produkten, backen Jonas Junland, comeback i hemmamötet med Färjestad. Junland vänder hemåt efter 3,5 år i schweiziska Lausanne.

Nykomlingen Oskarshamn ligger kvar som jumbo efter att ha rasat ihop totalt i hemmamötet med Malmö, förlust med 1–5.

Filiph Engsund gav smålänningarna ledningen – men sedan gjorde Malmö fem raka mål, varav tre kom i andra perioden då gästerna gick från 1–1 till 4–1.

Backen Tobias Ekberg gjorde två mål och spelade fram till ett.