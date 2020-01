Angel Olsen: "Inte för alla"

Fakta

Angel Olsen föddes 1987 i USA. Hon debuterade med ep:n "Strange cacti" 2011.

Sedan dess har hon släppt albumen "Half way home", "Burn your fire for no witness" och "My woman".

Förra året kom plattan "All mirrors", och under hösten 2020 släpper hon en mer avskalad version av den.

Angel Olsen spelar på Vasateatern i Stockholm den 3 februari och i på Pustervik i Göteborg den 4 februari.