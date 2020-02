Bon Jovi vill jamma med prins Harry

Foto: Leo Correa/AP/TT

Jon Bon Jovi och prins Harry har inlett ett samarbete med musikaliska förtecken. Det handlar om en nyinspelning av rocksångarens singel "Unbroken", som ska spelas på Invictus games, prinsens idrottstävling för militära veteraner som blivit handikappade under tjänstgöring, skriver People.

Prinsen och Bon Jovi ska tillbringa en eftermiddag tillsammans i den anrika Abbey Road studios.

– Jag ska ge honom en tamburin och se vad som händer, säger Jon Bon Jovi, som har lite bryderier kring hur han egentligen bör tilltala prinsen, som är i färd med att avveckla sitt kungliga engagemang.

– Jag har frågat vad jag ska kalla honom. Men så kom jag på att det får bli "the artist formerly known as prince", säger Jon Bon Jovi, enligt People.