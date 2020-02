Dags för Grammisgalan

Fakta

Årets album: Henok Achido: "Bror utan sol (bland rök och stearin)", Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än", Sarah Klang: "Creamy blue", Snoh Aalegra "Ugh, those feels again", Tove Lo: "Sunshine kitty".

Årets alternativa pop: Amason: "Galaxy I", Jenny Wilson: "Trauma", Joel Alme: "Bort bort bort", Sarah Klang: "Creamy blue", Weeping Willows: "After us".

Årets artist: Einár, Mabel, Molly Sandén, Snoh Aalegra, Veronica Maggio.

Årets dansband: Arvingarna: "I do", Donnez: "Med stora steg", Lasse Stefanz: "Night fight", Magnus Carlsson: "Från Barbados till Gamla stan", Perikles: "Den coolaste bruden i byn".

Årets elektro/dans: Avicii: "Tim", Bella Boo: "Once upon a passion", Bottenvikens Silverkyrka: "Tre-noll-treenigheten", Kornél Kovács: "Stockholm marathon", Mr Tophat: "Dusk to dawn part I, II & III".

Årets folkmusik: Drömkväde: "Drömkväde", Sara Parkman: "Vesper", Sofia Karlsson, Mattias Pérez & Daniel Ek: "Guitar stories vol III", Väsen: "Rule of 3", Willemark/Knutsson/Öberg: "Svenska låtar".

Årets hiphop: Dree Low: "Flawless", Einár: "Första klass", Ozzy: "Sexan", Parham: "Vårt paradis", ZE: "Mer än rap".

Årets hårdrock/metal: Candlemass: "The door to doom", Entombed AD: "Bowels of earth", Hammerfall: "Dominion", Opeth: "In cauda venenum", The Flower Kings: "Waiting for miracles".

Årets jazz: Isabella Lundgren: "Out of the bell jar – a tribute to Bob Dylan", Martin Hederos: "Era spår", Oddjob: "Kong", Per Texas Johansson: "Stråk på himlen och stora hus", Tonbruket: "Masters of fog".

Årets klassiska: Broman/Crawford-Phillips/Musica Vitae: "Fanny & Felix Mendelssohn: double concerto & string quartet", Dan Laurin och Höör Barock: "Golovinmusiken", Malin Byström/Helsingborg Symphony Orchestra/ Stefan Solyom: "Orchestral songs", Peter Mattei & Lars David Nilsson: "Schubert: Winterreise, op 89, d 911", Stenhammar Quartet: "Debussy-Teilleferre-Ravel".

Årets kompositör: Amason (Amanda Bergman, Gustav Ejstes, Nils Törnqvist, Pontus Winnberg, Petter Winnberg), Ilya Salmanzadeh, Linnea Södahl, Smith & Thell (Maria Jane Smith & Victor Thell), Avicii (Tim Bergling, Salem Al Fakir, Vincent Pontare med flera).

Årets låt: Avicii featuring Aloe Blacc: "SOS", Einár: "Katten i trakten", Mares: "Sunnanvind", Molly Sandén: "Rosa himmel", Veronica Maggio: "Tillfälligheter".

Årets musikvideo: Johanna Nordahl – Four Tet: "Teenage Birdsong", Olle Knutsson – Jelassi: "Keff båt", Filip Nilsson – Justice: "Heavy metal", Vedran Rupic – Salvatore Ganacci: "Horse", Daniel Wirtberg – Zebra Kats: "Lousy/In in in".

Årets nykomling: Einár: "Första klass"/"Nummer 1", Guleed: "50 grader i februari", Jacob Mühlrad: "Time", Jelassi: "Port 43", Victor Leksell: "Klär av dig, allt för dig".

Årets pop: Benjamin Ingrosso: "Identification", Mabel: "High expectations", Mapei: "Sensory overload", Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än", Tove Lo: "Sunshine kitty".

Årets producent: Ilya Salmanzadeh, Jenny Wilson & Johannes Berglund, NISJ, Rami "Straynane" Hassen, Avicii (Tim Bergling, Salem Al Fakir, Vincent Pontare med flera).

Årets rock: Hurula: "Klass", Mando Diao: "Bang", Millencolin: "SOS", Shitkid: "Detention", Takida: "Sju".

Årets textförfattare: Henok Meharena: "Bror utan sol (bland rök och stearin)", Håkan Hellström: "Illusioner", Ibrahima Erik Lundin Banda: "Zebrapojken", Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än", Parham Pazooki: "Vårt paradis".

Årets visa/singer-songwriter: Anna Ternheim: "A space for lost time", Annika Norlin och Jens Lekman: "Correspondence", Håkan Hellström: "Illusioner", Melissa Horn: "Konstgjord andning", Sophie Zelmani: "Sunrise".