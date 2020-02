Diskningar, nakenchocker och plagiat vi minns

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Foto: Janerik Henriksson/TT

Foto: Jessica Gow/TT

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Foto: Janerik Henriksson / TT

Uttrycket "Fel låt vann" är en klassiker i Melodifestivalsammanhang. Men tävlingen har även bjudit på en rad andra kontroverser och skandaler genom åren.

Här är några av alla händelser som skapat rubriker:

* Diskningarna

Thorsten Flinck, som stoppats från årets Melodifestival på grund av att han står åtalad, är långt ifrån ensam om att bli diskad. Redan 1962 stoppades ett bidrag för att det hade spelats i radio innan tävlingen ägt rum.

Nathalie Family blev diskad 2003 eftersom hon var för ung, Agnes fick sitt bidrag struket inför tävlingen 2007 eftersom hon avslöjat namnet på låten redan innan den blev uttagen och 2011 slopades Anders Fernettes bidrag eftersom låten funnits ute på Myspace.

För fyra år sedan diskades Anna Book, eller rättare sagt hennes bidrag "Himmel för två", eftersom låten tidigare hade publicerats i samband med Moldaviens uttagning till Eurovision 2014.

* Läckorna

Låtar som helt eller delvis läcker ut på nätet i förtid har blivit mer regel än undantag. Det drabbade exempelvis Wiktoria i fjol, både Jessica Andersson och Kamferdrops 2018, samt Loreen 2017, Molly Sandén 2016, Eric Saade 2015 och Helena Paparizou 2014. För att bara nämna några. Bidragen klarade sig dock från diskning.

2017 bröt dessutom SVT mot de egna reglerna när en bit av artisten Nanos bidrag spelades i programmet "Go'kväll". Även Nano slapp dock diskning.

* "Plagiaten"

Även plagiatanklagelserna har blivit en självklar del av Melodifestivalen. I fjol anklagades exempelvis Jon Henrik Fjällgrens bidrag för att plagiera såväl Avicii som Axwell & Ingrosso, medan även Andreas Johnsons bidrag anklagades för att vara lik en Avicii-låt.

Frans Jeppsson-Walls vinnarlåt "If I were sorry" 2016 påstods vara för lik en låt av den amerikanska artisten Matt Simon. Året innan kom anklagelser om att Hasse "Kvinnaböske" Anderssons bidrag var ett plagiat av en hit (med samma låtskrivare) som det japanska bandet Tegomass hade 2009.

* Naken- och klädchockerna

I samband med segern med "Never let it go" 2002 fick Afro-Dite, på grund av gruppens tämligen avslöjande scenkläder, även uppmärksamhet för sin "nakenchock" – en formulering som samtidigt fick sitt stora genombrott som rubrikord. Henrik Schyffert visade rumpan som programledare 2005 och Samir & Viktor röstfiskade i bara överkroppar 2016.

Dessutom orsakade en tröja som Samir hade på sig i Andra chansen samma år problem. Klädesmärkets logotyp var fullt synlig, vilket efteråt ledde till att SVT bötfälldes med 100 000 kronor av Granskningsnämnden. Anna Bergendahl skapade rubriker 2010 genom en reklamkupp där hon uppträdde i sponsrade, klarröda gymnastikskor från en känd tillverkare.

En klassiker i klädsammanhang är annars Kenta Gustafssons tröja från Melodifestivalen 1980, där texten "Try it you'll like it – 69" och en bild av den aktuella sexställningen figurerade.

* Teknikstrulen

När tekniken i Nackamasten utanför Stockholm havererade 1990 – mitt under Carolas framträdande av "Mitt i ett äventyr" – följde spekulationer om ett medvetet sabotage. 2015 kraschade SVT:s nya Melodifestivalapp mitt under sändning, vilket ledde till att apprösterna slopades helt. I årets första deltävling, i Linköping i lördags, hade appen nya problem, men var enligt SVT i gång igen innan det första bidraget skulle framföras.

* Brösten

"Mina bröst växte under sändningen". Charlotte Perrellis uttalande blev en klassiker direkt när hon, som nybliven mamma, var programledare 2004 och efteråt förklarade hur brösten påverkades av att hon inte kunde amma under direktsändningen.

* Petningen

Perrelli skulle även ha varit programledare 2016, men petades när det avslöjades att hon samtidigt skulle synas i en stor reklamkampanj. Hon fick i stället nöja sig med att uppträda som gästartist.

* Ordvalen

Två bidrag 2017 fick uppmärksamhet för ett lite väl ekivokt ord i sina engelska texter. Lisa Ajax bidrag "I don't give a" fick kritik på grund av att ordet "fuck" förekom tio gånger. Senare valde Robin Bengtsson att ändra en textrad i sin låt från "fucking beautiful" till "freaking beautiful" efter liknande kritik.

* Ryssilskan

Humorgruppen Grotesco lyckades 2009 i ett pausnummer reta upp ryska ambassaden i Stockholm, som via sin pressattaché klagade på att shownumret var ett hån mot rysk kultur. Någon formell protest blev det dock aldrig.