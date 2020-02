Djurgården tog sjunde raka: "För enkla mål"

Foto: Christine Olsson/TT

Toppmötet hade det mesta. Och slutade som det gör mest hela tiden det här året.

Djurgården slog Färjestad med 5–4 efter straffar – stockholmarnas sjunde raka seger i SHL och tionde raka på hemmaplan.

Djurgården kom till matchen utan att ha förlorat någon SHL-match under ordinarie tid 2020.

Färjestad kom till matchen utan en av sina största stjärnor.

Johan Ryno, lagets förstacenter de senaste säsongerna, följde inte med till Stockholm och under matchen bekräftades ryktena: 33-åringen lämnar laget efter att inte ha nått upp till sin vanliga nivå i vinter.

– Johan är en jätteduktig hockeyspelare och har varit väldigt nyttig för Färjestad i många år. Och det behöver inte vara så att alla separationer är destruktiva, de kan snarare vara positiva. Så är det nog i det här fallet, sade Färjestads tränare Johan Pennerborn till C More efter matchen.

Men årets Färjestad kretsar inte kring Ryno och i den första perioden var gästerna från Karlstad både rappare och mycket mer effektiva än det formstarka Djurgården.

Omdiskuterad situation

Efter 20 minuter stod det 2–0 till Färjestad efter mål av Martin Johansson och Jonathon Blum. SHL:s formstarkaste lag var i gungning, men skulle resa sig. Redan 17 sekunder in i period två höll sig Manuel Ågren framme och stänkte upp reduceringen i nättaket, efter en tveksam retur från Färjestadsmålvakten Arvid Holm.

Färjestad fick sedan Carl Jakobssons 3–1-mål bortdömt – helt felaktigt, tyckte lagkaptenen Linus Johansson i C More – men Daniel Vikstens 3–1-mål gick inte att anmärka på. Färjestad visade att man är SHL:s bästa lag i powerplay när Per Åslund lurade Djurgårdens målvakt Karri Rämö genom att från bakom målburen hitta Viksten som kunde lägga in pucken.

Minuten senare var det reducerat igen. Arvid Holm lämnade en lucka vid det närmsta krysset och det utnyttjade hemmalagets stortalang Alexander Holtz genom att sätta 2–3 i nättaket.

"Psykologiskt kämpigt"

I början av den tredje perioden kom ett tredje inte helt övertygande agerande från Holm när Linus Hultström från bakom den förlängda mållinjen slängde in 3–3 via Holm.

– Det blir psykologiskt kämpigt när vi släpper 3–3 direkt i inledningen av den tredje perioden, sade Färjestads tränare Johan Pennerborn.

– Vi ger bort några för enkla mål i helt fel lägen. Jag tänker naturligtvis på det första i andra perioden och även det sista. Men jag tycker att vi strider tappert hela vägen in. Normalt sett tvättar vi bort de där misstagen och då har vi med oss tre poäng.

Färjestad tog ledningen på nytt när Jonathon Blum satte 4–3 via en snopen Marcus Högström, som fick se pucken styras via sin skridsko och in bakom Rämö.

Men det verkar inte gå att besegra Djurgården i SHL just nu. Linus Hultström kvitterade till 4–4 efter 12.38 av den sista perioden och efter en mållös förlängning tog hemmalaget hand om bonuspoängen efter straffar.

Först i den sjunde straffomgången avgjordes det, när Manuel Ågren hittade nätet och säkrade Djurgårdens tionde raka hemmaseger.

– Vi har spelat bra här den senaste tiden, och vi ska fortsätta göra det. När man har lite flow, som vi har, då får man studsarna med sig och publiken stöttar oss hela tiden. Då är det väldigt kul att spela, sade Ågren till C More efteråt.