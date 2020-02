Dotter: Fått respons från många i Europa

Foto: Claudio Bresciani/TT

Dotter har tagit revansch i Melodifestivalen efter det oväntade nederlaget 2018.

Nu blickar hon framåt.

För två år sedan var Dotter, eller Johanna Jansson som hon egentligen heter, favorittippad och kritikerhyllad i Melodifestivalen med bidraget "Cry". Trots det slutade hon på en sjätteplats i deltävlingen och bestämde sig för att inte delta i SVT-programmet igen. Men när låten "Bulletproof" blev till kändes allt rätt igen trots allt. Det tyckte även tittarna, som röstade henne direkt till final i den andra deltävlingen.

Nu tror hon att bidraget och scenshowen kommer att funka bra i Eurovision Song Contest, om hon skulle vinna den svenska uttagningen.

– Det är ganska speciellt med det här discoljuset, jag har redan nu fått respons från många där ute i Europa som gillar det, säger Dotter.

"Måste kolla på numret"

Men konkurrensen i Melodifestivalfinalen den 7 mars, där hon tävlar mot bland andra The Mamas, Robin Bengtsson och Anna Bergendahl, vill hon inte spekulera i.

– Vi har inte blivit så många där än, det är jättesvårt att säga.

En sak hon däremot inte är orolig för inför framträdandet på Friends arena är nerverna.

– Jag är inte nervös av mig, jag har jobbat på det ganska mycket, jag tror att jag kommer att vara ganska lugn och harmonisk.

TT: Hur ska du förbereda dig?

– Jag måste kolla på numret och se om det är något i ska förbättra, ta det lite lugnt, vila upp mig och landa ordentligt, säger Dotter.

Finalvan Bergendahl

För Anna Bergendahl blir det tredje finalen av tre möjliga. Hon debuterade redan 2010 och tog då balladen "This is my life" hela vägen till Eurovision – även om det blev respass redan i semifinalen.

I fjol var Bergendahl tillbaka med "Ashes to ashes", som blev tia i den svenska finalen och har spelats på radio gång på gång sedan dess. Nu hoppas hon att "Kingdom come" ska bli minst lika långlivad.

Om det blir några ändringar i numret till finalen i Stockholm återstår dock att se.

– Så långt har vi inte kommit. Men vi ska väl sätta oss ner nästa vecka och diskutera hur vi skulle kunna göra det bättre, säger hon.

TT: Hur ser den närmaste tiden ut för dig?

– Först ska jag göra Bingolotto, på måndag ska jag göra SVT-studion. Sedan kommer det en turné i vår och i sommar, säger Bergendahl.

– Men jag tror också att jag ska ta några dagar ledigt, åka till landet, sova ut, äta, träna och njuta av den här framgången.